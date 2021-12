Omicron, Pfizer-BionTech: neutralizzata da 3 dosi vaccino

Lo riferiscono le aziende dopo test effettuati in laboratorio, secondo cui il vaccino moltiplica fino a 25 volte gli anticorpi

La variante Omicron del Sars-CoV-2 è stata neutralizzata da 3 dosi di vaccino. Lo riferiscono Pfizer-BionTech dopo test effettuati in laboratorio, moltiplica fino a 25 volte gli anticorpi. Secondo quanto riporta l'Agenzia Bloomberg la terza dose di vaccino garantisce un livello di protezione simile a quello osservato dopo due dosi contro il virus originale e le varianti finora conosciute.