Omicron, primi dati Sudafrica: più contagiosa ma meno grave

Serviranno, però, ancora alcune settimane per un pronunciamento definitivo dei ricercatori del Medical Research Council del Sudafrica che hanno pubblicato una prima parziale sintesi

La variante Omicron potrebbe essere più contagiosa ma meno grave. Serviranno, però, ancora alcune settimane per un pronunciamento definitivo. I ricercatori del Medical Research Council del Sudafrica hanno pubblicato una prima parziale sintesi rilevando "l'assenza di un aumento significativo dei decessi ospedalieri in relazione al drammatico aumento del tasso di casi per la provincia di Gauteng nel suo insieme". Ciò potrebbe essere dovuto - avvertono però - "al consueto ritardo tra casi e decessi. La tendenza diventerà più chiara nelle prossime settimane". ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA )

"Serve ancora tempo per definire gravità"



approfondimento

Covid, versione della variante Omicron invisibile al test molecolare

"L'elevata percentuale di pazienti adulti COVID - si legge nella ricerca pubblicata i primi di dicembre - e l'aumento del numero di ricoveri positivi per SARS-CoV-2 tra i bambini di età compresa tra 0 e 9 anni possono riflettere tassi più elevati di trasmissione rispetto alle precedenti varianti che non si traducono in tassi di

ospedalizzazioni più elevati per un diagnosi primaria di COVID-19. E' necessario più tempo - si legge ancora - per rispondere in modo esauriente alle domande sulla gravità del COVID-19 causato dalla nuova variante Omicron".