Emiliano in Antimafia, da sorella del boss a Pisicchio: cos’ha detto

Il governatore della Puglia è stato sentito in audizione nell'ambito delle inchieste su presunte infiltrazioni nel territorio regionale e sull'indagine che ha portato alla Commissione di accesso al Comune di Bari. "La Regione non c'entra nulla con le indagini in corso nella città. Neanche la giunta comunale è oggetto di indagine. Non mi mettete in paragone con altre vicende dolorosissime che stanno accadendo in altre zone di Italia, vi chiedo tutela". Sulla vicenda Pisicchio: "Nessuna condotta non trasparente"

"L'incontro" con la sorella del boss Capriati e altre donne di Bari Vecchia "da me citato dal palco aveva l'unico scopo di far capire che l'aria" a Bari "era cambiata, che dovevano comportarsi bene, mai per chiedere protezione come qualcuno sostiene in maniera strumentale". A dirlo è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che oggi è stato sentito in audizione davanti alla Commissione parlamentare Antimafia nell'ambito dell'approfondimento sulle inchieste su presunte infiltrazioni nel territorio regionale e sull'indagine che ha portato alla Commissione di accesso al Comune di Bari. L'audizione segue le polemiche per la frase pronunciata da Emiliano durante una manifestazione sul suo presunto incontro, assieme all'allora assessore Antonio Decaro, con la sorella del boss Antonio Capriati dopo presunte minacce rivolte all’attuale sindaco di Bari da affiliati al clan. "L'evento fu un evento come tutti gli altri per imporre il rispetto delle regole anche a chi non aveva capito il significato politico e sociale dell'amministrazione che io guidavo - ha detto Emiliano - È evidente che usavo anche la mia storia personale" di magistrato antimafia.

"Sono andato dalla sorella del boss Capriati per ribadirle con determinazione e serenità che le regole non le facevano più loro a piazza San Pietro ma le facevamo noi - ha detto ancora il governatore della Puglia - Anche il rilascio degli immobili confiscati fu oggetto di questa conversazione". Poi ha ricordato il suo ruolo di magistrato nel processo Dolmen in cui fu "condannato all'ergastolo Antonio Capriati" a cui fu "attribuito l'omicidio di Vincenzo Tesse". "Una delle ragioni - ha aggiunto - che mi spinse a candidarmi a sindaco a Bari nel 2004 fu la constatazione che, nonostante noi da magistrati avessimo realizzato come Antimafia uno delle più puntuali opere di bonifica di tutta la storia italiana sino ad allora, mi ero reso conto che l'azione penale doveva essere convertita in antimafia sociale". Nel 2007, ha dichiarato il governatore, "quando diventai sindaco istituii un'agenzia per la lotta non repressiva alla mafia. Dal 2007 abbiamo stabilito l'obbligatorietà della costituzione di parte civile del Comune nei processi contro la mafia. In 20 anni abbiamo destinato al Comune 140 immobili confiscati alla mafia. In una delle case confiscate ai Capriati, in piazza San Pietro a Bari Vecchia, c'è un'associazione adesso".

"Non escludo di aver dato dettagli sbagliati" durante il mio intervento sul palco e "se il sindaco di Bari Antonio Decaro dice di non essere stato presente" all'incontro con la sorella del boss di Bari Vecchia "probabilmente ha ragione lui", ha poi detto Emiliano. "Io però - ha aggiunto - ricordo un episodio simile accaduto in piazza della Cattedrale, Antonio Decaro mi disse 'vedi quelli sono stati', con riferimento all'episodio" delle minacce a lui rivolte. Io affrontai questi ragazzi e dissi 'questo ingegnere è il mio assessore quindi non toccatelo, lasciatelo lavorare'. Lo stesso discorso che facevo a tutti". E ha aggiunto: "Non siamo andati dalla polizia perché il racconto di Antonio Decaro non conteneva notizie di reato". E ancora: "La signora Capriati in una intervista al Tg1 ha detto che Decaro non è mai andato da lei e anzi che Decaro ha sempre tenuto nei suoi confronti un atteggiamento di forte distacco".

"Sulla Regione Puglia non c'è nessuna indagine"

"Sulla Regione Puglia non è in corso nessuna indagine. Vi chiedo tutela, cioè di raccontare a tutta l'Italia, per favore, che il presidente della Regione Puglia non è oggetto di alcuna indagine, di nessun tipo, in nessuna delle inchieste", ha detto Emiliano in audizione. "C'è una confusione - ha aggiunto - per cui si ha l'impressione che debba rispondere di qualcosa. Io vi prego di ribadirlo, la Regione Puglia non c'entra nulla con le indagini in corso a Bari. Neanche la giunta comunale di Bari è oggetto di indagine, è esente da qualsiasi indagine. Non mi mettete in paragone con altre vicende dolorosissime che stanno accadendo in altre zone di Italia".

"Vi chiedo tutela"

"Donzelli dice che avrebbe dovuto chiedermi le dimissioni. Capisco che non posso chiedere a voi tutela, anche se un tempo ciò avveniva, ma io ho solo la commissione Antimafia per farmi difendere. Se qualcuno mi accusa, dicendo di aver fatto cose dal punto di vista etico e voi accertate che non è avvenuto, vi chiedo tutela. Lo faccio con tutta la fiducia del mondo", ha detto Emiliano in audizione, aggiungendo che" in fondo questa è anche la funzione della commissione", se qualcuno è "perseguitato senza motivo per fatti che non hanno rilievo e che voi avete accertato come irrilevanti".