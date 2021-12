Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 9 dicembre. LIVE

Italia a quota 100 milioni di dosi di vaccino somministrati. Volano anche le dosi booster, 441mila in un giorno. Dopo test di laboratorio, Pfizer-BionTech riferiscono che la variante Omicron è stata neutralizzata da tre dosi di vaccino. E inoltre prevedono pronti per marzo 2022 i primi lotti del vaccino aggiornato contro la variante. Contagi in aumento, quasi 18mila nuovi positivi nelle all'ultimo rilevamento sulle 24 ore, il numero più alto dallo scorso 9 aprile, mentre le vittime sono 86. Aumenta a 3,2% l'indice di positività e crescono i ricoveri ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Nelle ultime due settimane crescono ancora i pazienti No vax in terapia intensiva (+32%), mentre continuano a diminuire quelli vaccinati (-33%), secondo i dati della Fiaso. L'Oms: "Variante segnalata in 57 Paesi del mondo e in crescita. La nuova mutazione aumenta il rischio di reinfezione ma dà sintomi più lievi di Delta". In Inghilterra scatta il piano B: smart-working massiccio e Green Pass per discoteche e locali affollati