Il bollettino del 9 dicembre segnala 12.527 nuovi casi rilevati su 312.828 test giornalieri (in netta diminuzione rispetto ai 564.698 di ieri). La percentuale di positivi sui tamponi fatti è aumentata dal 3,2% della rilevazione precedente. Sale notevolmente il numero dei pazienti nei reparti ordinari (ora sono 6.333, +234). In crescita anche quello delle persone in rianimazione (811, +20)