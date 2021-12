Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 10 dicembre. LIVE

La mappa dell'Ecdc colora di rosso scuro quasi tutto il Nord-Est della Penisola, solo 4 regioni in giallo e resto di Italia in rosso. Ma la campagna vaccinale accelera: in sette giorni 223mila prime dosi (+31,7%) grazie al Super green pass e boom di terzi richiami: 2,6 milioni (+52,6%). Ema: “Sicuro il booster dopo tre mesi. Vaccinare i bambini”. Magrini (Aifa): "Probabile che il vaccino contro il Covid sarà annuale come quello per l'influenza". Sono 12.527 i nuovi casi di positività al coronavirus e 312.828 i tamponi effettuati secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute . Tasso di positività al 4%, ancora in crescita i ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva ( IL BOLLETTINO