Covid Uk, nuovo picco di contagi: oltre 58mila in 24 ore

Nuovo picco di casi Covid nel Regno Unito, con una quota giornaliera di test positivi pari a 58.194, il numero più alto dallo scorso gennaio, e altri 120 decessi. Lo indicano gli ultimi dati ufficiali diffusi dalle autorità sanitarie britanniche. Ieri, i contagi giornalieri erano stati 50.867 e 148 i decessi con coronavirus. Nel Paese continuano a crescere rapidamente i casi di variante Omicron, con 448 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Cifra che porta il totale dei casi da Omicron registrati nel Regno Unito a quota 1.265. Ieri la crescita giornaliera era stata di 249 nuove infezioni. Questo trend in salita conferma l'alta velocità di diffusione della variante, che desta molta preoccupazione tra gli scienziati britannici.



Omicron, ministro Gb: "Piano B per evitare un milione di casi"

Intanto, mercoledì il premier Boris Johnson ha annunciato l'introduzione di nuove restrizioni in Inghilterra, dove il Governo passa al "piano B” della strategia di contenimento, per cercare di ostacolare la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 e in particolare della variante Omicron. Le misure del "piano B" includono Green pass per discoteche e locali a larga capienza, mascherina nei luoghi al chiuso e smart working. In un'intervista a Sky News il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, ha spiegato che i contagi legati alla variante Omicron secondo i trend di crescita attuali potrebbero in meno di un mese arrivare a un milione nel Regno Unito. "Si diffonde molto più velocemente di qualsiasi altra variante di Covid che abbiamo visto finora", ha sottolineato il ministro, dato che i contagi da Omicron raddoppiano nel giro di 2-3 giorni. "Il che significherebbe che a questo ritmo entro la fine del mese potremmo raggiungere circa un milione di infezioni in tutto il Regno Unito", ha precisato.