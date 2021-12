Il premier inglese annuncia una nuova stretta contro il coronavirus, abbandonando il cosiddetto "piano A", tutto concentrato sulla massiccia campagna di vaccinazione. Consigliato il lavoro agile, la certificazione vaccinale o di un tampone negativo servirà per entrare in discoteche e luoghi dove ci siano grandi gruppi di persone. La mascherina diventa obbligatoria anche in luoghi chiusi come cinema e teatri