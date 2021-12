Pronto soccorso in difficoltà, Simeu: "Si fatica a ricoverare in 36h"

L'Italia sta facendo i conti con la quarta ondata dei contagi da Covid-19, che sta portando anche a un aumento degli accessi nei Pronto Soccorso, al punto che ci "sono ospedali in cui si fatica a ricoverare i pazienti entro le 24-36 ore". È l'allarme lanciato dalla Simeu, la Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, che sottolinea come la situazione "non sia ancora drammatica" ma rischi di diventarlo. Ciò che è "drammatico è l'impossibilità di ricoverare tanti pazienti non Covid", hanno sottolineato gli specialisti. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)