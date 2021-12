Coro Fenice, flash mob nell'hub vaccinale a Venezia: "Grazie sanitari"

Un concerto di mezz'ora, a sorpresa, è andato in scena per esprimere gratitudine e sostegno alla campagna vaccinale dell'Ulss 3 Serenissima di Venezia. È stato il tabellone elettronico, che di solito indica agli utenti in attesa il loro turno, a svelare l’identità del gruppo. Zaia: "Gesto che rimmarrà nella storia"

Si sono finti vaccinandi in attesa della terza dose, poi, a mezzogiorno, si sono alzati in piedi e si sono esibiti per mezz'ora, a sorpresa. Così i membri del Coro della Fenice di Venezia - come mostra anche un video del Gazzettino - hanno espresso il loro grazie e il loro sostegno alla campagna vaccinale dell'Ulss 3 Serenissima di Venezia. È stato il tabellone elettronico, che di solito indica agli utenti in attesa il loro turno, a svelare - durante il flash mob - l’identità del gruppo, con la scritta: "Grazie, sanitari. La Fenice" ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - COVID, I NUOVI COLORI DELLE REGIONI ).

Il concerto nell'hub vaccinale

Alcuni componenti del coro si sono poi realmente vaccinati, compreso il sovrintendente Fortunato Ortombina: "Il centro vaccinale con tutto il personale sanitario e il coro della Fenice hanno fatto di questo flashmob il concerto più emozionante di tutta la mia vita e carriera", ha commentato. "L'inno nazionale esploso a sorpresa con le voci magiche del Coro - ha detto il dg dell'azienda Edgardo Contato - ci ha fatto venire i brividi. Non ci poteva essere ringraziamento più nobile e più toccante. La Fenice che rinasce dalla cenere è il simbolo più bello della nostra speranza: vaccinandoci, possiamo vincere la sfida contro il contagio e rinascere finalmente, insieme ad una vita normale e piena". Molti gli applausi arrivati dalle centinaia di persone in attesa nel più grande hub vaccinale del Veneto, che hanno assistito anche al "Va' pensiero".

Zaia: "Gesto che rimarrà nella storia"

"Penso che questo straordinario gesto rimarrà nella storia del Covid e non solo in Veneto e in Italia, perché la Fenice, che ringrazio, è un'istituzione di caratura mondiale e la situazione che si è creata grazie al suo coro è uno straordinario messaggio di gratitudine, ottimismo, resilienza", ha detto il Presidente della Regione, Luca Zaia, esprimendo "totale ammirazione" per il flashmob. "Tutto il personale della sanità veneta - ha aggiunto Zaia - sta combattendo con sacrifici immensi una battaglia epocale, e per questo non ringrazieremo mai abbastanza queste donne e questi uomini. La Fenice ci è riuscita con un gesto che mi auguro faccia il giro del mondo, perché su tutta la terra, in ogni dove, ci sono persone che lottano strenuamente contro il virus".