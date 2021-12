Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 11 dicembre. LIVE

Il virus torna ai livelli di aprile. Oltre 20mila contagi e 118 vittime. La Calabria va in giallo, altre 5 Regioni al limite. Pronto il decreto per la revoca del pass ai positivi. Figliuolo punta a oltre 6 milioni di iniezioni. Parte dal 16 dicembre la somministrazione delle prime 1,5 milioni di dosi di vaccino ad uso pediatrico destinate ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Il monitoraggio dell'Iss: salgono l'incidenza e i ricoveri, la Calabria passa in zona gialla. Rezza: "In Italia domina Delta ma gia' 26 casi Omicron". Sono 20.497 casi nuovi in Italia secondo gli ultimi dati del ministero della Salute.118 i morti. 716.287 i tamponi effettuati in 24 ore, tasso di positività al 2,9%. Era dal 3 aprile che non si raggiungevano i 2omila casi, ma con la metà dei tamponi. Aumentano le terapie intensive (+5) e i ricoveri (+150) ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Il virus rialza la testa anche oltreoceano. Lo stato di New York reintroduce l'obbligo di mascherina al chiuso fino a metà gennaio. Multe di mille dollari ai trasgressori