Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 12 dicembre. LIVE

Sono 21.042 i nuovi casi di coronavirus in Italia, con 96 decessi e tasso di positività al 3,7%. Cresce la pressione ospedaliera: +2 pazienti in terapia intensiva (818 in totale) e +56 ricoveri ordinari (ora 6.539) ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Come riporta l'Iss, l'efficacia del vaccino negli immunizzati con ciclo completo da meno di 5 mesi è pari al 93%, scende all'84% dopo 5 mesi. Il rischio di morte per i no-vax è 16 volte più alto. Rezza: "In Italia domina la variante Delta, ma ci sono già 26 casi di Omicron"