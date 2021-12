Pescara, positivo a tampone ma sale su aereo: volo bloccato e denuncia

Scopre di essere positivo al Covid-19 a Pescara, ma decide ugualmente di imbarcarsi sul volo che aveva prenotato per Bruxelles. A bloccarlo la segnalazione della farmacia in cui aveva eseguito il tampone che, intuendo le sue intenzioni, ha subito avvertito le forze dell'ordine. Volo bloccato e denuncia per il passeggero, che è stato fatto scendere. Si tratta di un 51enne italiano residente in Belgio e domiciliato a Montesilvano, in provincia di Pescara.