7/24 ©Ansa

IMPIANTI SCIISTICI - Senza Green Pass base non si può acquistare lo skipass che consente anche in via non esclusiva l’accesso a impianti chiusi come funivie, cabinovie e seggiovie con chiusura delle cupole paravento. In zona arancione, per questi impianti chiusi, sarà necessario il Super Green Pass. Green pass non necessario invece per gli impianti all'aperto come skilift e seggiovie senza cupola, eccetto se si passa in zona arancione. In quel caso serve il Super Green Pass