Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 13 dicembre. LIVE

Da oggi Calabria in zona gialla insieme a Friuli Venezia Giulia e Alto Adige. Primo bilancio del super green pass: aumentano guariti e vaccinati. In Italia i no-vax minacciano Draghi mettendo online il suo indirizzo e invitando tutti ad andare sotto casa sua. Omicron spaventa l'Europa. "Fate la terza dose" dice Johnson, travolto dalle critiche per aver preso parte in videoconferenza l'anno scorso alla festa natalizia in piena emergenza