Magrini (Aifa) a Sky TG24: importante vaccinare bimbi, sicurezza ampia

“E’ importante vaccinare i bambini, possono avere un netto beneficio come le altre fasce di età. Il vaccino poi è in grado di abbattere completamente i ricoveri. Per gli adolescenti il vaccino ha avuto un discreto successo”. Lo ha detto Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa a Sky TG24, ospite di e-Venti, precisando che non ci sono state reazioni gravi nei primi vaccinati, i 3,3 milioni esaminati sono molto confortanti dal punto di vista delle reazioni segnalate. “Le miocarditi sono un effetto rarissimo e il rischio è notevolmente superiore nel caso si prenda il Covid. La sicurezza è ampia, i bimbi tollerano molto bene le vaccinazioni”. “E’ importante vaccinare i bambini perché possono avere un vantaggio soprattutto in termini di capacità preventiva evitando i ricoveri che in un certo numero anche nei bambini possono verificarsi e il vaccino è in grado di abbatterli completamente. Il dato di tranquillità che dobbiamo dare riguarda i confronti fatti con le età più vicine, cioè gli adolescenti per i quali il vaccino ha avuto un discreto successo di adesione. La maggiore preoccupazione per i bambini rispetto agli adolescenti a mio avviso non ci deve essere. Le vaccinazioni nei bambini hanno promosso cambiamenti straordinari nella salute complessiva. e lo studio registrativo fatto è di ampie dimensioni anche maggiore di quelli fatti per le età precedenti”. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)