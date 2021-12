Speranza: “Con richiami protetti contro Omicron. Vaccinerò miei figli”

“I primi dati che abbiamo anche da altri Paesi in Europa e nel mondo, ci segnalano che con il richiamo si è più protetti anche nei confronti di potenziali varianti e quindi il richiamo è particolarmente importante: il mio invito a tutti i cittadini del nostro Paese è quello di prenotarsi e di andare perché è molto importante”. Sono le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza, pronunciate da Potenza, a margine dell'inaugurazione del nuovo corso di laurea in Medicina dell'Università degli Studi della Basilicata e in riferimento anche alla recente scoperta della variante Omicron. “Insistiamo sulla campagna di vaccinazione che è la vera leva che abbiamo per chiudere questa fase e aprirne una diversa”, ha poi aggiunto.