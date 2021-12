27/27 ©Ansa

SARDEGNA – Il via per le prenotazioni in Sardegna dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. “Stiamo cercando di organizzare il tutto in collaborazione con i pediatri e l'apertura delle prenotazioni con Poste", ha detto il commissario di Ares-Ats, Massimo Temussi. “Il 15 dicembre arriveranno in Sardegna le prime 6mila dosi di vaccino anti Covid per i bambini: si tratta di qualche centinaio di dosi per provincia per iniziare, visto che la platea in Sardegna si aggira sui 47mila bambini"