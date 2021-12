Covid, per no-vax rischio morte +16,6 volte rispetto a chi ha 3° dose

Lo rileva l'Iss nel rapporto completo della sorveglianza integrata dei casi di infezione in Italia. Dal documento emerge anche che dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale, "l'efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 74% al 39%". Nelle ultime tre settimane si è osservato un aumento dell'incidenza settimanale in tutte le fasce d'età, specie in quella 0-19 anni, "verosimilmente per la maggiore attività di screening nelle scuole"