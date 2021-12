3/11 ©Ansa

Prima della scoperta della variante Omicron, uno studio israeliano pubblicato sul New England Journal of Medicine e condotto sui dati della Clalit - una delle maggiori casse mutue israeliane - aveva rivelato che la terza dose di vaccino Pfizer riduce del 90% le morti nella fascia di popolazione over 50 rispetto a chi non ha avuto il booster

Covid, Ciciliano (Cts): "Terza dose vaccino? Assurdo aspettare"