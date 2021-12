Israele chiude a Omicron, unica via il vaccino: il reportage

Lo Stato ha chiuso i confini al turismo per cercare di arginare la diffusione della nuova variante del virus. In attesa dei dati scientifici sulla sua pericolosità, l’appello degli esperti alla popolazione è di continuare a vaccinarsi. Nel Paese anche la campagna per i bambini dai 5 agli 11 anni è stata avviata e la risposta cresce con le ore. La linea per la parte di popolazione non immunizzata non sarebbe quella dell’obbligo né del lockdown per i non vaccinati, ma dipenderà dalla situazione, spiegano gli esperti Condividi

Tel Aviv. La mossa è difensiva: Israele ha scelto l’immediatezza, chiudendo i confini al turismo e a Omicron, la variante. Due settimane di tempo per studiare quanto il pericolo sia effettivo, in attesa di dati scientifici. “Siamo molto preoccupati”, sono le parole dello “zar del Covid”: il professor Salman Zarka ha conquistato il soprannome da quando è capo del team Covid del ministero della salute. “Vaccinatevi”, è l’appello alla minima parte di popolazione non ancora immunizzata, perché a salvare il Paese dalla quarta ondata è stata la dose booster, spiega. Il confronto politico è sulle restrizioni, anche in Israele alcune persone sono contrarie, qualcuno rifiuta la terza dose, il green pass viene loro revocato. La linea, spiega Zarka, non sarebbe quella dell’obbligo e neppure del lockdown per i non vaccinati, ma dipenderà dalla gravità della situazione.

“Contro Omicron l’unica risposta è il vaccino” leggi anche Covid, primi dati da Israele: con 3 dosi protetti da variante Omicron L’immunologo Cyrill Cohen, nel comitato governativo per la gestione della pandemia, dal suo laboratorio nel campus dell’università di Bar-llan, racconta di non aver visto nulla di simile prima d’ora: una mutazione senza precedenti. In attesa di riscontri scientifici ipotizza gli scenari: tutto rimane pressoché immutato, il virus controllato da vaccino, distanziamento, mascherine; omicron si rivela molto più debole di delta e dopo un lieve picco dei contagi sparisce come è accaduto con altre varianti; oppure la proiezione peggiore, ritenuta anche meno probabile: la malattia si diffonde come una grande ondata. Allo Sheba hospital, enorme policlinico alle porte di Tel Aviv, due medici si sono infettati: è Omicron, lo conferma Arnon Afek, uno dei direttori generali, è convinto che sia accaduto durante un convegno a Londra: hanno partecipato cardiologi provenienti da tutto il mondo.