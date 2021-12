Vaccino Covid, studio Uk: due dosi non bastano contro Omicron

1/11 ©Ansa

Due dosi di vaccino AstraZeneca e Pfizer non sono sufficienti per evitare il contagio da variante Omicron. Ad affermarlo è uno studio reso noto dall'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Uk Health Security Agency)

