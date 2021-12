Covid, New York reintroduce l'obbligo della mascherina al chiuso

Dopo l’aumento dei contagi, la governatrice Kathy Hochul ha deciso che le protezioni devono essere indossate di nuovo negli spazi pubblici al chiuso. La misura scatta da lunedì 13 dicembre e durerà almeno fino al 15 gennaio 2022. Per chi trasgredisce sono previste multe fino a 1.000 dollari

Da lunedì 13 dicembre a New York torna l’obbligo di indossare le mascherine negli spazi pubblici al chiuso. Lo ha deciso la governatrice Kathy Hochul, dopo l’aumento dei contagi di coronavirus nello Stato (CORONAVIRUS: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Previste multe fino a 1.000 dollari per chi trasgredisce

La norma scatterà da lunedì 13 dicembre e durerà almeno fino al 15 gennaio 2022. Per chi trasgredisce sono previste multe fino a 1.000 dollari e il rischio di sanzioni penali. Nelle ultime settimane i contagi a New York sono in risalita: dal ponte del Thanksgiving, il numero dei casi di Covid è aumentato del 43% e le ospedalizzazioni sono cresciute del 29%.