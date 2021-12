Secondo il monitoraggio quotidiano dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che confronta i dati del 12 dicembre con quelli del giorno precedente, oltre la soglia ci sono anche Calabria, Marche, Liguria, Bolzano, Lazio, Friuli, Veneto. In 5 regioni sale l’occupazione dei posti in reparti di area medica