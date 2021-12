Trento, no vax ricoverato per Covid rifiuta di essere intubato e muore

L'uomo, 50 anni, era stato portato in terapia intensiva all'ospedale Santa Chiara per insufficienza respiratoria, ma ha espresso la volontà di non procedere con l'intubazione. Non aveva patologie pregresse

È stato trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per insufficienza respiratoria causa Covid-19, ma ha rifiutato l'intubazione che avrebbe potuto salvargli la vita. Così è morto un uomo di 50 anni, no-vax, una delle due vittime del coronavirus indicate nel bollettino diffuso ieri, 10 dicembre, dalla Provincia autonoma di Trento ( COVID, GLI AGGIORNAMENTI - LA DIFFUSIONE IN ITALIA )

Come riporta la Rai di Trento, il paziente - che non aveva patologie pregresse - era stato ricoverato in terapia intensiva per Covid, ma al personale sanitario ha espresso la volontà di non procedere con l'intubazione.