Covid, morto operaio no vax. Il figlio: colpa fake news lette online

Bruno Montalbano, operaio dell’Aprilia, aveva 63 anni ed è morto lo scorso 7 dicembre in provincia di Venezia. Il figlio Valentino - che quando il padre è finito in rianimazione è andato a vaccinarsi - dice al Corriere del Veneto: “Ci sono un sacco di fake news in giro e non è per niente facile avere informazioni reali sulla malattia. Era molto testardo, fermo nelle sue convinzioni”

Bruno Montalbano, operaio altamente specializzato dell’Aprilia, aveva 63 anni ed è morto lo scorso 7 dicembre a causa del Covid in provincia di Venezia. No vax convinto, lascia la moglie e due figli. Uno dei due, Valentino, ha parlato col Corriere del Veneto e ha spiegato che suo padre non si è vaccinato “a causa di tutte le stupidaggini sul Covid e i vaccini che circolano sul web e nelle chat di WhatsApp e Telegram” (CORONAVIRUS: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

“Ci sono un sacco di fake news, non ti raccontano che puoi morire in otto giorni”

vedi anche

Covid, aumentano pazienti no vax in rianimazione: +32% in 15 giorni

“Ci sono un sacco di fake news in giro e non è per niente facile avere informazioni reali sulla malattia. Non ti dicono, per esempio, che puoi morire in otto giorni come accaduto a mio papà. Quando è arrivato all’ospedale di Dolo aveva già i livelli di ossigeno bassissimi. Nonostante gli sforzi dei medici non c’è stato nulla da fare”, ha detto Valentino Montalbano. Ha aggiunto che nei mesi scorsi aveva più volte detto al padre, in sovrappeso ma senza patologie pregresse, “che vista la sua età era una persona a rischio” e doveva vaccinarsi, senza riuscire a convincerlo. “Era molto testardo, fermo nelle sue convinzioni e al quale era difficile far cambiare idea”, ha spiegato al Corriere.