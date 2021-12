Covid, No Vax in terapia intensiva: "Un errore non proteggersi"

Il racconto a Repubblica dei pazienti ricoverati al Policlinico San Martino di Genova pentiti di non essersi protetti contro l’infezione da coronavirus. La responsabile del reparto: "Molti sono anziani soli, che non hanno trovato un interlocutore di fiducia per convincerli" Condividi

In Liguria su 259 ricoverati affetti da Covid, ventotto sono in terapia intensiva, di questi, 24 non avevano fatto il vaccino. E secondo quanto raccontano i medici del Policlinico San Martino di Genova, in un articolo di Repubblica, sono molti i pazienti pentiti di non essersi protetti contro l’infezione da coronavirus (COVID, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

La direttrice del reparto: "Tanti anziani che non sono stati convinti" leggi anche Covid, Antonelli: in terapia intensiva del Gemelli 80% non vaccinati Tra i 14 ricoverati in "media intensità" (con mascherine e caschi per l’ossigeno-terapia) nell’ospedale genovese, 10 sono No Vax. "Tanti anziani soli, senza parenti, che non hanno trovato un interlocutore di fiducia per convincerli", spiega la direttrice del reparto Eleonora Arboscello. Un uomo di 70 anni, che aveva deciso di non sottoporsi alla profilassi ed è arrivato in ospedale 15 giorni fa con la polmonite e quasi soffocato, appena giunto in pronto soccorso ha detto: "Vaccinatemi subito, mi sono pentito di quello che ho fatto finora". "Prima dobbiamo pensare a salvarti la vita - gli ha risposto uno dei medici - poi penseremo al vaccino". All’uomo è stata poi inoculata la prima dose di Moderna.