Covid, Antonelli: in terapia intensiva del Gemelli 80% non vaccinati

“Attualmente al Gemelli abbiamo 30 malati Covid ricoverati in terapia intensiva, l’80% è non vaccinato, il 20% sono vaccinati e fragili o che hanno ricevuto l'ultima somministrazione del vaccino 5 mesi fa o più". A dirlo è il primario del reparto di terapia intensiva del policlinico romano, Massimo Antonelli, intervenuto a Buongiorno su Sky TG24. “L’età media dei non vaccinati è più bassa, si va dai 20-25 anni fino ai 70-75. Nelle ultime settimane abbiamo ricoverato anche ultra 75enni non vaccinati. Si tratta per lo più di persone che hanno paura e dove l’inquinamento da informazione li ha realmente confusi e alla fine li ha lasciati nel timore di qualche effetto collaterale dal vaccino”, ha aggiunto. “Il rischio per chi non è vaccinato è 32 volte maggiore”, ha poi sottolineato il professore. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

"Terza dose importantissima"

E in merito alla terza dose ha detto: "Dopo 5 mesi l'efficacia del vaccino tende a diminuire, ricorrere alla terza dose è importantissimo".

Poi ha raccontato la sua esperienza: "Durante il lavoro quotidiano mi è capitato più volte che alcune persone non vaccinate si siano pentite. Piangendo un paziente mi ha detto: 'Ho telefonato alla mia famiglia e li ho supplicati di andare a vaccinarsi'". Infine un dato: "Al Gemelli da marzo 2020 abbiamo ricoverato in terapia intensiva più di 1.500 persone".