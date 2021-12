Vaccino ai bambini, Cartabellotta a Sky TG24: "È sicuro ed efficace"

“Credo che i dati che vengono dal milione di vaccinazioni effettuate in altri Paesi, cito in particolare gli Stati Uniti, ci stanno dicendo che, al di là di quelli che sono gli studi utilizzati per l’approvazione, il vaccino contro il Covid-19, oltre a essere efficace, è sicuro nei bambini".

Lo ha dichiarato, in un'intervista a "Timeline" su Sky TG24, Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Il problema "è che non siamo riusciti molto bene a prevenire quella che è l'esitazione vaccinale in alcune particolari fasce d'età, nel senso che abbiamo utilizzato tanta comunicazione di massa e poca comunicazione e persuasione individualizzata", ha aggiunto, rispondendo alla domanda su cosa si può dire a quei genitori che, in questo momento, sono impauriti e scettici sul vaccinare i propri figli.