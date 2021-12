Maurizio Stecca ricoverato per Covid: il mio match più difficile

L'ex campione di boxe Maurizio Stecca è ricoverato in ospedale a Treviso a causa del Covid. Stecca, 58 anni, campione olimpico a Los Angeles nel 1984, si trova in un reparto medico dell'ospedale Ca' Foncello. Residente da tempo in Veneto, a Casale sul Sile (Treviso), è stato lui stesso, dal proprio profilo Fb, a rendere noto il ricovero. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)