Campania, negati 500 nuovi posti letto in Ps per carenza di medici

Sarebbero attivabili 500 posti letto, secondo i dati forniti a Sky Tg24 dall'Anaao Assomed: potrebbero alleggerire un po' la pressione sui pronto soccorso rimasti aperti, che spesso vanno in sofferenza. Ma aprirli è impossibile in queste condizioni di personale. Al concorso unico bandito dalla Regione per tutte le Asl si sono presentati solo 62 candidati per 363 posti disponibili

Attese lunghissime in pronto soccorso, reparti stracolmi di pazienti e sguarniti di medici, spesso mancano anche le barelle sulle quali adagiare gli ammalati in attesa di un letto. Si usa di tutto: sedie, poltrone, sgabelli. Un girone infernale che può durare anche giorni, con esito incerto. In una condizione del genere, ci vuole poco perché scoppi la rabbia, che a volte degenera in vere e proprie aggressioni ai danni del personale sanitario. In Campania il riverbero della carenza dei medici si fa più forte, dopo oltre dieci anni di tagli e commissariamento. E così, facendo qualche conteggio, si comprende la dimensione del problema: mancano 400 medici di Pronto Soccorso, quasi il dieci per cento dei camici bianchi che mancano in tutta Italia, che sono 4200. E nel 2027 il numero di posti vacanti potrebbe raddoppiare nella sola Regione, arrivando a 800. Le Asl che hanno bisogno di più medici e infermieri sono quella di Salerno, Napoli 1, Napoli 3 Sud e Caserta. Per questo era stato bandito un concorso unico regionale per tutte le Asl della Campania, che però ha fatto flop: si sono presentati solo 43 specializzandi e 19 specialisti: 62 candidati in tutto per 363 posti.

Impossibile aprire 500 posti letto in pronto soccorso

Difficilissimo, in queste condizioni, anche assicurare l'ordinario. Sarebbero attivabili 500 posti letto, secondo i dati forniti a Sky Tg24 dall'Anaao Assomed: potrebbero alleggerire un po' la pressione sui pronto soccorso rimasti aperti, che ciclicamente vanno in sofferenza. Ma aprirli è impossibile in queste condizioni di personale. E il flop del concorso unico non ha aiutato: in parte perché le Asl sono molto grandi e questo elemento di incertezza di per sé scoraggia, ma in gran parte per le condizioni generali di lavoro.

Perché l'ultimo concorsoin Campania è stato un flop

"La sanità pubblica è sicuramente poco attrattiva - commenta Bruno Zuccarelli, segretario campano dell'Anaao Assomed - e non è sicura per i pazienti e per i medici, che vengono attratti o dall’estero, o da altre regioni o dal privato accreditato". Tra le ragioni che maggiormente spingono altrove ci sono le condizioni economiche, il burnout, i turni massacranti con tante notti da assicurare ogni mese, le aggressioni, carichi di lavoro sproporzionati. L'effetto è un'emorragia verso l'estero, altre regioni e la sanità privata, alla quale tanti cittadini ricorrono sempre più spesso, ma che finisce per essere accessibile solo a chi ha mezzi economici adeguati a garantirsi le cure.

Sanità, l'allarme sull'Automia differenziata

In questo quadro, il ddl sull'Autonomia differenziata, così come prospettato dalla maggioranza, impensierisce non poco i medici, che temano sia il colpo di grazia alla sanità pubblica. Il disegno di legge concede alle Regioni che danno di più allo Stato rispetto a quanto ricevano, che si trovano per la maggior parte al Nord, la possibilità di trattenere per sé più gettito fiscale che così potrebbe andare a finanziare prestazioni aggiuntive per i cittadini, in vari ambiti, comprese le prestazioni sanitarie, in contrasto con la legge 133 dell'81 che aveva stabilito il carattere nazionale della Sanità. “I governatori con prodotto interno lordo maggiore - è la riflessione di Zuccarelli - potranno dare offerte migliori e quindi, per esempio, potrebbero raddoppiare lo stipendio ai medici ed essere molto più attrattivi. Questa è una lotta tra i poveri e non possiamo consentirlo".