Campania, pochi medici in Pronto Soccorso ma bando va deserto: perché?

Il concorso per assumere 363 nuovi medici destinati ai Pronto Soccorso di Napoli e di altre città campane ha individuato solo 62 candidati idonei: le ragioni sono legate all’estensione territoriale delle Asl in questione ma soprattutto al clima che si respira in tutti gli ospedali italiani, dove sono aumentate le aggressioni e in particolare quelle fisiche. Di questo si è parlato nella puntata del 3 maggio di “Numeri”, approfondimento di Sky TG24