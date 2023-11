Elmetto e giubbotto anti proiettile, lo spot dei medici di Napoli

Il video girato su iniziativa del sindacato Anaao Assomed vuole denunciare quanto sia diventato pericoloso svolgere la professione in alcuni territori, in alcuni ospedali di "frontiera" e in alcuni reparti, come i pronto soccorso

Elmetto in testa e giubbotto antiproiettile per andare non al fronte ma al lavoro, in corsia. È il provocatorio sport girato a Napoli su iniziativa del sindacato dei medici Anaao Assomed, per denunciare quanto sia pericoloso svolgere la professione in alcuni territori, in alcuni ospedali di "frontiera" e in alcuni reparti, come i pronto soccorso.

Il segretario del sindacato: "Molti scelgono di andare via"

L'ultima aggressione in ordine di tempo di cui si è avuta conoscenza è quella ai danni di una geriatra, nel Napoletano, colpita dalla figlia di una paziente. Bruno Zuccarelli, segretario regionale del sindacato dei medici dirigenti parla di una situazione ormai ben oltre il limite: "Non è possibile lavorare su turni che possono durare anche 18 ore consecutive, essere insultati per un'attesa troppo lunga o massacrati di botte se qualcosa non piace o se non si riesce sempre e comunque ad evitare un decesso. Nessuno di noi ha studiato anni e sacrificato la propria vita familiare per questo. Molti restano, spinti dalla passione, ma sono sempre di più quelli che scelgono di andare via".