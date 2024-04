Sanità, quanto spende l'Italia in rapporto al Pil? I DATI

Le Regioni hanno annunciato che faranno ricorso alla Corte Costituzionale se il governo non farà un passo indietro sul taglio di 1,2 miliardi nell’ambito del Pnrr per opere per la sicurezza sismica delle strutture ospedaliere. La presidente del Consiglio Meloni nega che siano diminuiti i fondi per la spesa sanitaria rispetto al passato. È così? Anche di questo si è parlato nella puntata del 4 aprile di Numeri, approfondimento di Sky TG24