Esclusione sanitaria, tre pazienti su cinque colpiti nel mondo

L'esclusione sanitaria è un problema più che diffuso, in Italia e nel mondo. Il 66% della popolazione mondiale ha infatti sperimentato nella propria vita almeno una barriera di ingresso nell’accesso ai servizi sanitari: tre persone su cinque nel mondo soffrono di esclusione sanitaria, con maggior incidenza se si guarda alla Generazione Z (i giovani tra i 14 ed i 29 anni) e ai Millennials (gli adulti tra i 30 ed i 44 anni). Dati che emergono nella seconda fase del Global Health Inclusivity Index - realizzato dal think-thank Economic Impact e supportato da Haleon, leader mondiale nel settore del Consumer Healthcare – che misura l’estensione e l’esperienza di inclusione sanitaria in 40 Paesi.

Divario generazionale: Gen Z più colpita

Esiste un netto divario generazionale in materia di salute, con la Gen-Z che si sente maggiormente esclusa dal sistema sanitario con il 45% di loro che esprime un disallineamento fra necessità personali rispetto alla qualità dell’assistenza ricevuta. Un’evidenza ancor più critica se si considera che circa un terzo di Millenials e Gen-Z ha riportato che la propria condizione di sofferenza e lo stato di salute personale non sono stati presi seriamente in considerazione dal personale sanitario professionista. Accesso completamente negato per un quinto di queste due fasce generazionali (21% per Gen-Z e 22% per Millennials). L’evidenza che emerge, soprattutto nei Paesi più evoluti e ad alto reddito, è il divario fra le direzioni politiche, indagate nella prima edizione dell’Index, e l’esperienza reale delle persone: è in questo gap che prospera l’esclusione sanitaria. Non è quindi sufficiente colmare il divario di accesso alla salute attraverso politiche orientate all’equità e all’inclusione, ma serve anche misurarle sui bisogni reali dei cittadini e modificarle dove opportuno.