Sanità, arrivano le cartelle cliniche condivise in Ue: come funzionano

Via libera del Parlamento di Strasburgo all’istituzione dello Spazio europeo dei dati sanitari: sarà possibile accedere alle proprie informazioni anche da uno Stato membro diverso da quello in cui si vive. In caso di trasferimento, i dati posso essere trasmessi in modo sicuro agli operatori sanitari del Paese di destinazione. I pazienti dovranno inoltre essere informati ogni volta che si accede alla loro documentazione