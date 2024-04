Sanità, italiani insoddisfatti: liste attesa insostenibili per il 90%

Gli italiani sono sempre più attenti nella gestione della propria salute , ma si dicono insoddisfatti del Servizio sanitario nazionale , con circa il 90% che considera i tempi di attesa per le visite come il principale problema. L'attesa per la prima visita, gli esami diagnostici e le liste d'attesa per interventi chirurgici sono le principali fonti di frustrazione. Inoltre, la difficoltà nel reperire uno specialista e trovare medici competenti è un'altra preoccupazione diffusa. Sono alcuni dei dati emersi da un'indagine condotta su un campione rappresentativo del Paese, dall'EngageMinds HUB, il Centro di ricerca dell'Università Cattolica di Cremona, diretto da Guendalina Graffigna. Tuttavia, c'è una nota positiva: più della metà degli italiani si sente in buona salute.

I risultati dell’indagine nel dettaglio



Circa 9 italiani su 10 considerano insostenibili le lista d’attesa. Nello specifico, dalla survey è emerso che per l’88% degli italiani si aspetta troppo per una prima visita, per l'85% per esami diagnostici specifici o per esami di controllo e per l'84% per interventi chirurgici. Inoltre, quasi 7 italiani su 10 considerano difficile reperire uno specialista, mentre 5 su 10 lamentano di non riuscire a trovare sempre medici competenti. In generale, l’indagine ha evidenziato che solo il 49% degli italiani ripone piena fiducia nel Sistema sanitario nazionale, mentre il 51% non si fida. Quasi 8 italiani su 10 sono critici sulla qualità del sistema sanitario regionale, che salgano a 9 su 10 se si guarda a quello nazionale, che sembra non stare al passo con le richieste dei cittadini.

Donne più critiche verso il Snn



L’indagine, inoltre, evidenzia una spaccatura tra gli italiani per quanto riguarda la percezione della competenza dei medici: sono più critiche le donne (55%), coloro che si identificano politicamente a destra (59%) e chi ha scarsa fiducia nel Servizio sanitario nazionale (54%). Le donne, in particolare, manifestano maggiormente il disagio per i tempi di prenotazione per la prima visita (90%). Questo disagio è anche più pronunciato tra coloro che vivono nel Sud Italia e nelle Isole (90%), tra gli over 59 (94%) e tra gli italiani affetti da una malattia cronica (95%).