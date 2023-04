8/10 ©Ansa

Si punta inoltre ad una maggiore appropriatezza. In molti casi, si legge ancora, come ad esempio le visite specialistiche o gli esami di diagnostica per immagini degli arti, "la definizione generica già presente è stata modificata specificandone il contenuto, introducendo la disciplina o individuando il segmento corporeo. Il risultato è che il nuovo nomenclatore include prestazioni che, seppure già erogate in vigenza del precedente decreto, sono descritte o organizzate diversamente"