Costi e tempi d’attesa sono però molto diversi da struttura a struttura privata, anche nella stessa città. Dall’analisi di Altroconsumo, condotta su 195 centri in 10 città italiane, emerge ad esempio che a Torino una gastroscopia può costare 800 euro in una struttura e 132 in un’altra (500% di differenza). A Milano per una risonanza magnetica si possono spendere 95 euro come 620 euro (con una differenza del 553%), a Bari un elettrocardiogramma può costare 15 oppure 60 euro (+300%)

