Badante dopo 7 anni confessa omicidio: gip non le crede, assolta

Aveva confessato un omicidio che avrebbe commesso sette anni prima. Oggi è stata assolta in primo grado con la formula de "il fatto non sussiste". La storia arriva dalla provincia di Ragusa, in Sicilia. Il decesso di un anziano di Comiso, nel 2014, non aveva destato alcun sospetto fino a quando, nel 2021, la ex badante aveva deciso di “liberarsi la coscienza”: "Ho rubato dei soldi dalla cassaforte e poi, per timore di essere scoperta l'ho ucciso. Non posso più convivere con questo peso".