Colf e badanti, aumentano stipendi e contributi: importi e scadenze

Introduzione

Per effetto dell’adeguamento all’inflazione, aumentano i contributi da versare per colf e badanti. L’Istat ha infatti comunicato la variazione percentuale (pari al +0,8%) nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo gennaio 2023-dicembre 2023 e gennaio 2024-dicembre 2024. Dunque, l’Istituto ha determinato le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per i lavoratori domestici nell’anno 2025