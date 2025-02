Tiroide e invalidità, quali sono i requisiti e come chiedere il bonus

Introduzione

I disturbi e le malattie della tiroide sono diversi e possono avere un impatto molto forte sulla vita quotidiana delle persone. Per questo è possibile - in presenza delle necessarie certificazioni mediche, e dopo la valutazione di una apposita Commissione - fare richiesta per vedersi riconosciuto un sostegno economico. Ecco quali sono i requisiti che bisogna rispettare, come presentare la domanda all’Inps e quanto vale l’assegno in base alla percentuale di invalidità riconosciuta.