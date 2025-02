Bonus psicologo, nuova tranche di fondi in arrivo. Cosa sappiamo

Introduzione

In attesa del contributo per le sedute per il 2025, arriva la nuova tranche di fondi relativi all'edizione 2024 del bonus psicologo: circa 3 mila persone riceveranno i 1.500 euro previsti che non hanno ricevuto lo scorso anno. Da segnalare, però, come alcuni terapeuti abbiano deciso di rinunciare alla convenzione. Ecco cosa sapere.