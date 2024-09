Bonus Psicologo, pubblicate graduatorie Inps: accolte 3.325 richieste

È probabile che le risorse non saranno sufficienti a soddisfare la richieste. Per coprire il sostegno sono stati stanziati dieci milioni per il 2023 e altrettanti per l’anno in corso

Le domande per l’anno 2024 attualmente accolte sono pari a 3.325 sulla base dei fondi al momento stanziati per l’anno 2023. A fornire il dato è l’Inps in un messaggio del 6 settembre 2024. Le risorse a disposizione per coprire il sostegno ammontano a dieci milioni per il 2023 e altrettanti per il 2024. In un messaggio precedente, del 5 giugno, l’ente aveva spiegato che al termine ultimo per richiedere il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, erano giunte poco più di 400mila domande (400.505) per il 2024. È probabile che le risorse non saranno sufficienti a soddisfare la richieste. In questi giorni si discute delle misure che entreranno nella manovra 2025. Si va verso il rifinanziamento del bonus psicologo, ma rimane l'incognita delle risorse. Secondo quanto viene riferito da fonti di maggioranza il governo sarebbe al lavoro per confermare lo stanziamento previsto per l'anno in corso con fondi, dunque, per 10 milioni.