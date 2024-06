Introduzione

L’Inps ha fatto sapere di aver ricevuto in totale 400.505 domande per il bonus psicologo, la misura ideata sul finire della pandemia per sostenere chi ritiene di avere bisogno di un supporto terapeutico. Si tratta di un numero molto alto: lo stanziamento è di 10 milioni e l’importo che può essere assegnato va dai 500 a 1.500 euro, quindi potranno accedere al bonus circa 7mila persone.

L'Istituto ricorda inoltre che il beneficiario ha 270 giorni di tempo per usufruire dell’agevolazione, decorrenti dalla pubblicazione delle graduatorie. Molto probabilmente, queste ultime saranno disponibili da luglio e saranno diverse da Regione a Regione