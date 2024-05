Come richiedere il Bonus psicologo 2024: date e modalità

Il termine per le richieste scade il 31 maggio. "È importante che tutti quelli che hanno necessità comunque facciano richiesta, perché poi si faranno le graduatorie", sottolinea David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale Ordine psicologi (Cnop), facendo il punto sull'iniziativa in corso. A decorrere dal 2023, il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso di residenza in Italia e Isee non superiore a 50.000 euro