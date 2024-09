Manovra 2025, si va verso il rifinanziamento del bonus psicologo

Introduzione

Nella Legge di Bilancio che sta per arrivare, sembra che il governo sia intenzionato a reperire 10 milioni di euro per rifinanziare il bonus psicologo. La misura, resa strutturale ma per la quale è necessario reperire le risorse, si inserisce nella più ampia ricerca di fondi per sostenere il comparto sanitario: in Italia oggi la spesa sanitaria pubblica vale il 6,2% del Pil, ben al di sotto sia della media Ocse (6,9%) che della media europea (6,8%).



L’intenzione di rifinanziare il bonus è stato accolta con favore dal Pd, che ha però parlato di “drammatica carenza di risorse" su questo fronte. Il senatore dem Filippo Sensi ha ricordato come “quando è stato introdotto, lo stanziamento era di 25 milioni, poi è stato ridotto a 5 e 8 e, solo grazie all'opposizione elevato a 10, che è comunque una goccia nel mare visto che le richieste sono state 400mila e se ne è coperta una percentuale ridottissima”.