Manovra, ipotesi fringe benefit esentasse fino a 2mila euro per tutti

Introduzione

Il governo starebbe pensando a fissare lo stesso tetto di importo non sottoposto a tassazione per tutti i dipendenti: adesso è di 2mila euro per quelli con figli a carico e di mille euro per tutti gli altri. Per definire quello che entrerà davvero nel testo di legge bisognerà comunque aspettare di avere quadro più certo sulle risorse a disposizione (servono circa 25 miliardi di euro). Qualche elemento in più si avrà quando il Mef avrà chiuso il lavoro sul Piano strutturale di bilancio (Psb), da inviare a Bruxelles entro il 20 settembre