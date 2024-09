Manovra 2025, ipotesi piano casa e affitti agevolati per i neoassunti

Introduzione

La proposta allo studio mira ad aumentare l'attrattività delle imprese a caccia di nuovi talenti. Una prima parte del piano guarda a contributi fiscali per agevolare il trasferimento di potenziali lavoratori verso aziende in cerca di professionalità. In cantiere anche un piano di sviluppo immobiliare a partire dalla rigenerazione urbana.

Il presidente di Confindustria Orsini chiede al governo che un primo contributo fiscale sia inserito nella prossima Legge di bilancio. Il ministro delle Imprese Urso conferma: "In autunno presenteremo un piano per favorire la mobilità dei lavoratori"