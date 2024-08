Manovra 2025, ipotesi revisione dell’assegno unico: il Mef smentisce

Introduzione

Il quotidiano Repubblica sostiene che nella prossima Finanziaria l’esecutivo potrebbe rivedere pesantemente l’assegno unico, misura che oggi vale 20 miliardi e riguarda ogni anno oltre sei milioni di famiglie e 10 milioni di figli. L’idea sarebbe quella di tagliare l'assegno base da 57 euro a figlio che oggi va alle famiglie che non presentano l'Isee o ne hanno uno troppo alto, sopra i 45mila euro, per spostare più risorse sulle famiglie molto numerose, con disabili, e una storia di lavoro radicata in Italia.

Una delle ragioni di tale cambiamento sarebbe la procedura di infrazione attualmente aperta dall’Unione europea nei confronti di Roma a causa del requisito di 2 anni di residenza chiesto agli stranieri, che potrebbe presto finire davanti alla Corte di Giustizia Ue. Sul caso sono arrivate le smentite della maggioranza, con il capogruppo di Forza Italia alla Camera Barelli che parla di "fake news", mentre dall’opposizione si attacca il governo su questa possibile scelta.